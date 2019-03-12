هل تتزوج نجوى كرم قريبًا؟ اكتشفوا بالفيديو ما قالته

حلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ضيفة على برنامج “Carpool karaoke بالعربي” الذي يقدمه الفنان هشام الهويش عبر شاشة دبي، وتكلمت كرم للمرة الأولى عن الارتباط والزواج، وصرحت بأنّ هناك شخصاً تعرفه من زمن طويل اعترف لها بحبه وهو من الدائرة المقرّبة منها. لكنها رفضت أن تصرّح عن تاريخ هذا الأمر وأن كانت على علاقة مع هذا الرجل أو أنه أصبح من الماضي.
وفي سؤال لها عن زواجها، لم تنفِ نجوى كرم ولم تستبعد أن يحدث قريباً، ووعدت مقدم البرنامج هشام الهويش بأنها ستدعوه الى حفل الزفاف.
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