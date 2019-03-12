الخميس.. مدحت صالح في ضيافة "حكايات لطيفة"

تستضيف المطربة لطيفة، في حلقتها المقبلة من برنامجها "حكايات لطيفة"، الفنان مدحت صالح، وذلك مساء يوم الخميس 14 مارس، في تمام الساعة 9.

يتحدث "صالح" خلال الحلقة عن ذكرياته بمراحله الأولية

من دخوله الوسط الفني، وأشهر أغنياته وكواليسها، إضافة إلى غنائه أغنية "دويتو" مع لطيفة، وذلك وفق فورمات البرنامج، التي تقوم على تبادل الغناءبين لطيفة وضيوفها، ثم المشاركة في غناء دويتو مشترك بينهما من أشهر الدويتوهات في تاريخ الغناء.

برنامج "حكايات لطيفة" يعرض يوم الخميس في التاسعة مساءً من كل أسبوع على قناة "DMC" وقناة أبو ظبي وتقدمه المطربة التونسية لطيفة، إخراج أكرم فاروق.