في ذكرى ميلادها الـ66.. تعرف على أهم المحطات في حياة سعاد نصر

يحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الـ66 للنجمة القديرة سعاد نصر، حيث ولدت الخميس 12 مارس من عام 1953 بحي شبرا، ولم تكن تحلم في يوم أن تكون ممثلة كبيرة، بل طموحتها كانت تتجه نحو الصحافة إلا أن القدر جعلها تلتحق بـالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1975.

اكتشفها المخرج الراحل، كرم مطاوع الذي فتح عينها على تقديم الأداور الكوميدية وعدم الاكتفاء بأدوار التراجيديا، وجاءت انطلاقتها في عالم السينما والتلفزيون والمسرح من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، وتوالت بعدها مسيرتها الفنية و من أبرز أعمالها: "البركان الهادئ"، "حمام الملاطيلي"، "شقة في وسط البلد"، "المتزوجون"، "لقيطة"، "من بلا خطيئة"، "السمان و الخريف"، "الآنسة"، "المتوحشة"، "و لا عزاء للسيدات"، "الورثة المحترمون"، "أبواب المدينة"، "الغيرة القاتلة"، "الإنسان و المجهول"، "حدوتة مصرية"، "بيت

القاضي"، "رحلة المليون"، "القط أصله أسد"، "هنا القاهرة"، "الفول صديقي"، "الهمجي"، "البداية"، "الكابتن جودة"، "حب فوق السحاب"، "الضائعة"، "خليل بعد التعديل"، "صاحب العمارة"، "عليش دخل الجيش"، "اليقين"، "البراشوت"، "أبو كرتونة"، "اشتباه"، "المزاج"، "مجانين على طريق"، "بوابة الحلواني"، "مستر دولار"، "جوز و لوز"، "فارس المدينة"، "يوميات ونيس"، "مكانش العشم"، "الوجه الآخر للقمر"، "العاصفة"، "جواز بقرار جمهوري"، "جحا المصري"، "خريف آدم"، "الليل و أخره"، "إسكندرية نيويورك"، "صايع بحر"، "مشوار إمرأة"، "الحياة منتهى اللذة"، "أحلام عادية"، "علي سبايسي"، الذي يعد آخر أعمالها.

تزوجت النجمة العريقة سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان أحمد عبدالوارث انتهت بالطلاق، وأنجبت منه طارق وفيروز، والثانية من مهندس بترول

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يُدعى محمد عبدالمنعم.

خضعت النجمة سعاد نصر لعملية شفط الدهون داخل مستشفى عين شمس التخصصي، ولكن دخلت أثناء العملية في غيبوبة تسمي "الموت السريري"، نتيجة لإعطائها جرعة مخدر زائدة على يد محمود غلاب، وتم وضعها على جهاز بديل للقلب بعد أن توقف عن ضخ الدم إلى المخ، ورفضت مستشفى عين شمس التخصصي التي تم إجراء العملية بها إصدار أي تقارير طبية عن النجمة الراحلة سعاد نصر التي ظلت في غيبوبتها لمدة عام كامل.

وفي يوم الجمعة 5 يناير من عام 2007، توفيت النجمة ماما مايسة عن عمر يناهز الـ54 عاما، وتم تشييع جنازة النجمة سعاد نصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة حتي مثواها الأخير بمقابر الأسرة بحلوان، ورصدت كل مراسم الحزن على وجوه المشيعين من أصدقائها ومحبيها حتى تم دفنها في مقبرتها، وصاحب جثمان النجمة سعاد نصر جموعا كثيرة من نجوم الوسط الفني، وكان في مقدمة الحضور النجم محمد صبحي الذي حضر منذ الساعة التاسعة صباحا، كما حضر مندوب من رئاسة الجمهورية.