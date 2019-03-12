إنجي علي تستضيف هند صبري على نجوم FM 100.6 الخميس المقبل

تستضيف الإعلامية إنجى علي، بعد غدٍ الخميس، 14 مارس، الفنانة هند صبرى، فى برنامج أسرار النجوم على شاشة وراديو نجوم FM.

تتحدث "هند" عن مشوارها الفنى منذ بدايتها حتى الآن، وعن محطاتها الفنية المميزة، كما تتحدث عن المشاريع الفنية المقبلة وعن آخر أعمالها الفنية.

جدير بالذكر أن هند صبري انتهت من تصوير مشاهدها فى الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بطولة كريم عبدالعزيز، وإياد نصار وأحمد عز، الفيلم تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.