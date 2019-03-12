دائماً ما تجذب زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، الكثير من المُعجبين بها بسبب رقتها وإطلالتها الرائعة، لكن يبدو أن تلك الرقة تخفي جانبًا قويًا في شخصية دوقة ساسكس، والتي يبدو أنها سبب هروب مساعديها منها، بسبب حدة شخصيتها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد فقدت دوقة ساسكس أهم فرد في فريقها بالقصر الملكي، وهي "إيمي بيكريل" السيدة التي كانت تُعتبر بمثابة الذراع الأيمن لماركل.

يُذكر أن ماركل، قد خسرت أيضًا أحد أفراد فريقها في القصر الملكي، وهي "سامنثا كوهين" السكرتيرة الخاصة السابقة لميغان وهاري، في العام الماضي، وقد انسحبت من منصبها بشكل فعلي رغم مرور أقل من شهر على استقالة "ميليسا توابتي"، المساعدة السابقة لدوقة ساسكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تفقد أهم سيدة في فريقها بالقصر الملكي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.