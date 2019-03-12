ما لا تعرفه عن يسرا.. أصيبت بمرض نادر وحرمت من الإنجاب لهذا السبب!

احتفلت الفنانة يسرا أمس بعيد ميلادها الـ68 وسط عدد كبير من أصدقائها وأهلها داخل منزلها، فيسرا من مواليد 10 مارس 1951 بالقاهرة، وخلال هذا التقرير نذكر بعض المعلومات الهامة عن حياتها الفنية والشخصية.

هي الابنة الوحيدة لوالديها، وتزوجت من خالد سليم، ولكنها لم تنجب وأعلنت من قبل أنها أصيبت بمرض نادر أثناء تصوير أحد الأفلام مع يوسف شاهين اضطرها لإجهاض طفلها، ولم تتمكن من الإنجاب مرة أخرى.

تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة؛ لاهتمامها بقضايا المرأة والقضايا الإنسانية، وكان هذا عام 2006.

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أعلنت أنها لا تحب السياسة، ووصفتها من قبل خلال لقاء تلفزيوني بأحد البرامج الإعلامية، وأكدت أنها غدارة؛ لكنها تفضل الموضة والأزياء وتتابعها باستمرار.

تعرضت خلال حياتها لمرض في الأذن، واضطرها الأمر إلى عدم التحدث لمدة 3 أشهر، الأمر الذي جعل حالتها النفسية شبه مدمرة.

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ساعدها الفنان عادل إمام كثيراً خلال مشوارها الفني، وشاركت في أكثر من عمل سينمائي أشهرها «طيور الظلام، عمارة يعقوبيان، بوبوس، المنسي، الإرهاب والكباب، الأفوكاتو»، وتعترف في كل لقاءاتها الإعلامية بوقوفه بجانبها ودعمه لها.

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حققت نجاحاً كبيراً خلال غناء أغنية «3 دقات»، والتي غنتها مع «أبو» في عام 2016، فهي تتميز بصوت مميز ظهر خلال غنائها بالأعمال السينمائية التي قدمتها، بالإضافة إلى أغنيتها الشهيرة «حب خلي الناس تحب».

قدمت يسرا خلال مشوارها الفني عدداً مميزاً من الأعمال السينمائية، وكان آخرها فيلم «جيم أوفر» بالتعاون مع الفنانة مي عز الدين.

كان لها تجربة في الإذاعة المصرية من خلال المسلسل الإذاعي «رسالةٌ إلى الوالي»، «مجنون ليلى»، بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات الدرامية المميزة، ومن بينها «أحلام عادية، قضية رأي عام، لحظات حرجة، في إيد أمينة».