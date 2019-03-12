محمد رمضان يفاجئ الجمهور بأسعار تذاكر حفله الأول

وافق الفنان محمد رمضان على إحياء حفل غنائي جماهيري يعد الأول له بعد نجاح عدد من أغنياته التي عرضها عبر قناته على يوتيوب، وحققت له ملايين الدولارات والمشاهدات أيضاً.

وأعلن منظم الحفل أن أسعار التذاكر ستتراوح ما بين 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه، وهو الرقم الذي مثل مفاجأة لجمهور النجم الشهير، فقد تخيل البعض أن تكون التذاكر أعلى سعراً، كما فعل في مسرحيته الأخيرة أهلاً رمضان التي تسببت أسعار تذاكرها في حدوث انتقادات لرمضان بسبب ارتفاعها المبالغ فيه، خصوصاً أنه رفع من بعض الأسعار مقابل التقاط صورة له؛ مما تسبب في مزيد من الغضب تجاه رمضان؛ لكن جاءت أسعار تذاكر حفله المرتقب دون مبالغات كبيرة؛ مما جعل عدداً كبيراً من محبيه يعلنون عن نيتهم لحضور الحفل.

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يذكر أن محمد رمضان يستأنف حالياً تصوير مسلسل «زلزال» مع حلا شيحة، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي. ويشهد أول ظهور فني لحلا بعد خلعها الحجاب؛ حيث اعتذرت عن عدد من الأعمال الفنية بسبب موافقتها على هذا العمل.

آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل «نسر الصعيد»، الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين، منهم سيد رجب ووفاء عامر ودينا، وغيرهم من النجوم.