خناقة بين عمرو دياب وحميد الشاعري والسبب مفاجأة

قال الملحن أشرف سالم خلال تصريحات خاصة لبرنامج «باب الغنا» الذي يقدمه كل من رنا سماحة ومينا عطا على الرديو 9090:

إن بدايته كانت في أواخر سنوات الجامعة عام 1998، لافتًا إلى أن أول أغنية قام بتلحينها كانت «ليالينا الحلوة»، من كلمات الشاعر سامح العجمي. وإن هذه الأغنية تسببت في نشوب خلاف بين كل من الفنانين عمرو دياب وحميد الشاعري، وأخذها في النهاية حميد الشاعري.

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وأوضح «سالم» أن عائلته لا يوجد بها أحد في الوسط الفني، ولكنهم محبون للفن، لافتًا إلى أن أول أجر حصل عليه كان 1500 جنيه، «كنت عايز أطلع ضابط أو لاعيب كورة لو مكنتش ملحن».

يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين عمرو دياب والكابو كما يلقبه محبوه، وتعاون مؤخراً عمرو مع حميد الشاعري في أغنية ضمنها أحدث ألبوماته كدليل على المحبة التي تجمعهما.