نقل أحمد فهمي للمستشفى في حالة صحية خطيرة.. هل يضطر لإجراء عملية جراحية؟

أصيب الفنان أحمد فهمي أثناء تصوير مسلسله الجديد «الواد سيد الشحات» بخلع في الإصبع وقطع في الأوتار في أثناء تقديمه أحد المشاهد؛ مما تسبب في سقوطه أرضاً، وتم نقله إلى أقرب مستشفى للوقوف على حجم الإصابة وتحديد الفحوصات، وإن كان سيتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية لإعادة الإصبع إلى مكانه الطبيعي.

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وحرصت هنا الزاهد على الذهاب معه إلى المستشفى؛ للاطمئنان عليه وكذلك أهله.

مسلسل «الواد سيد الشحات» يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب. ويخرجه أحمد الجندي. ومن إنتاج «شركة سينرجي»، ويجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن «توتا»، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت. ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.