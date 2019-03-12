ياسر جلال في السجن بسبب "لمس أكتاف"

يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده الداخلية من مسلسل لمس أكتاف، الذي من المفترض أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث يقوم ياسر جلال وأبطال مسلسله الجديد بتصوير عدد من المشاهد في ديكور السجن الذي سيوضع به أدهم، وهي الشخصية التي يجسدها ياسر جلال ضمن أحداث العمل، حيث يتهم في قضية قتل ويظل لفترة ما بالسجن لحين إثبات براءته.

وقد انتهي المؤلف هاني سرحان من كتابة نصف حلقات المسلسل، ومن المفترض أن يقوم بتسليم الحلقات المتبقية خلال الفترات المقبلة، خاصة أنه يقوم بعمل جلسات مطولة مع مخرج العمل للاتفاق على كافة التفاصيل والخطوط العريضة التي ستزيد من تشويق الأحداث للجمهور.

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فيما يكثف مخرج العمل حسين المنباوي ساعات التصوير لتصل لـ16 ساعة تصوير للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان الكريم والتفرغ لعمل المونتاج والمكساج النهائي للعمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل لمس أكتاف يعد التجربة الدرامية الثالثة لياسر جلال بعد ظل الرئيس ورحيم، الذي حقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا في المواسم الدرامية الرمضانية الماضية، ويشارك في بطولة لمس أكتاف كوكبة من نجوم الدراما، من بينهم فتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصي ومحمد عز.