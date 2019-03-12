حفيدة أم كلثوم مطربة شابة شاهدوها في أول ظهور لها.. هل تشبهها؟

في يوم وليلة تفاجأ الوسط الفني بشكل عام والموسيقي بشكل خاص بميلاد موهبة غنائية جديدة تدعى سناء، والغريب في الأمر أن هذه الموهبة هي حفيدة كوكب الشرق النجمة الراحلة أم كلثوم.

وقد أثارت سناء ضجة كبيرة بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب من قبل وقامت بغناء عدد من أغنيات جدتها الشهيرة، التي ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين من محبيها ومعجبيها حتى الآن، كما أذهلت الكثيرين بحنجرتها الذهبية والمساحات الصوتية التي تؤديها.

وتساءل الكثيرون من مشاهدي الحلقة عن هذه الموهبة المميزة، وكشفت خلال لقائها بالحلقة أنها من مدينة المنصورة وتقضي أغلب أوقاتها بالمدرسة وهي تتعلم الغناء، وتفضل أغنيتي فكروني وألف ليلة وليلة، كما كشفت أنها ليست حفيدة أم كلثوم بشكل مباشر، لأنها لم تنجب ولكن جدتها شقيقة أم كلثوم.

وتحدثت سناء خلال الحلقة التي ظهرت من خلالها مع عمرو أديب في 2017 أنها تتمنى أن تكون مطربة جيدة مثل أم كلثوم، وأن تقدم الكثير من الأغاني الطربية المميزة التي تعيش لأكثر من مائة عام مثل أغاني جدتها، وأنها ستسعى خلال الفترات المقبلة لتقديم عدد من الأعمال الغنائية الهامة التي قدمتها جدتها.

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