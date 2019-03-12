جينفر لوبيز تعلن خطبتها من حبيبها بعد عامين من المواعدة

أعلنت النجمة الأميركية الشهيرة جينفر لوبيز خطبتها بشكل رسمي من حبيبها أليكس رودريجز بعد عامين كاملين من المواعدة.

ونشرت «لوبيز» بعض الصور لهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تظهر فيها الخاتم الألماسي العملاق الذي أهداه لها حبيبها «أليكس»، مؤكدة انتقال علاقتهما إلى مرحلة جديدة وهي الخطوبة.

ومن المعروف أنه سوف تكون هذه المرة الرابعة التي تتزوج فيها «لوبيز»، التي طلّقت المغني الشهير مارك أنتوني في عام 2014. وأما بالنسبة لخطيبها «أليكس»، تعتبر هذه المرة الثانية التي يتزوج فيها، إذ كان مطلقًا منذ عام 2008.

وليست هناك معلومات عن تاريخ الزفاف، ولكن من المقرر أن تنطلق المغنية في جولة غنائية في الولايات المتحدة من 7 يونيو (حزيران) المقبل حتّى 26 يوليو (تموز) المقبل.