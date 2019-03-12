تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء أولى حفلاتها في السعودية 28 مارس (آذار) الحالي، بمشاركة المطرب ماجد المهندس. كانت نجوى كرم التقت الفنان ماجد المهندس في حفل مشترك يوم 14 فبراير (شباط) الجاري، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت. وخرجت بعض الشائعات حول زواج نجوى كرم وماجد المهندس، وقالت نجوى، إنها تستنكر الشائعات التي طالتها حول زواجها من الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك بعد أن أطل الثنائي قبل فترة على غلاف إحدى المجلات الشهيرة، في لقطات رومانسية ضمن جلسة تصوير الحوار.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تلتقي ماجد المهندس مجددًا بعد شائعات زواجهما السري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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