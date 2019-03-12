نجوم الفن في منزل يسرا للاحتفال بعيد ميلادها الـ68

نشرت المطربة أمينة مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد النجمة يسرا، عبر حسابها على موقع الصور «إنستجرام»، وقدمت التهنئة لها قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا أجمل يسرا في الدنيا كلها.. كمية طاقة حب بتطلع منك فوق الخيال.. العمر كله يا رب».

شاهدي الفيديو :

وظهر خلال الفيديو عدد كبير من نجوم ونجمات الفن يحتفلون بعيد ميلاد يسرا، من بينهم: يحيى الفخراني، شريف منير، إلهام شاهين، هالة صدقي، وفاء عامر، صابرين، تامر حبيب، إيناس الدغيدي، وغيرهم.

واحتفلت الفنانة الكبيرة يسرا بعيد ميلادها الثامن والستين، الذي وافق أمس الأحد 10 مارس، حيث ولدت في نفس اليوم من العام 1951.

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يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، وهو من بطولة: شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف، لطيفة فهمي، وهدى المفتي، تأليف عبدالله حسن، أمين جمال، عبدالله أبو بكر، وإبراهيم محسن، وإخراج محمد علي.