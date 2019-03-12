أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة يوم الأحد 10 مارس 2019 بألمانيا، وتحديدا بمدينة فرانكفورت، حفلا للسيدات وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

في هذه التظاهرة قدمت الفنانة دنيا بطمة العديد من الأغاني، تنوعت بين الطربي والشعبي، وتفاعلت نساء الجالية المغربية بشكل واسع مع الأغاني. وارتدت الفنانة دنيا بطمة قفطانا أحمرا مزركشا بخيوط ذهبية ومرصع بالأحجار.

وقد نشرت دنيا بطمة مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليه قائلة: “نقولها وكلي فخر حفل ناجح بامتياز ❤.. اروع استقبال الفيديو وحده يقدر يشرح لكم كمية الحب والتقدير لي غمروني به بنات بلادي والجالية المغربية المقيمة بألمانيا في هذا الحفل و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ربي يحفظكم لأنكم دايما مكتخدلونيش وكتكبرو بيا في كل زمان ومكان احبكم

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كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة عن حفلها في فرانكفورت: “الفيديو يتكلم”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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