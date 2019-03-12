شاهدوا ماذا فعل هذا الشاب للتعبير عن حبه لاليسا.. لن تصدقوا !

حقق معجب بالفنانة إليسا حلمه البسيط، بعد ان عد العدة وطار فوق لبنان بالمظلة ورفع اسم إليسا على يافطة.

ونشر الشاب المقطع على موقع تويتر وكتب عليه معلقاً: “حققت حلمي اليوم! لم تكفيني الأرض لاعبر عن محبتي لك فقررت رفع صورتك عالياً في سماء لبنان تحت ظل العلم اللبناني.

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واضاف الشاب المدعو شادي رستم: “لاقول لك على الأرض ديماً عم عبرلك، صار لازم بالسما تعرفي قديش بحبك. كبر الأرض و بُعد السما.. بحبك”.

ومن دون مقدمات، أعادت إليسا نشر الفيديو على صفحتها واحدث تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، ونالت اعجاب الالاف من جمهورها وتعليقاتهم التي أثنت على خطوة الشاب الغريبة. بينما سخر البعض الآخر على الخطوة الخطرة التي قام بها الشاب للتعبير عن حبه الكبير لإليسا.