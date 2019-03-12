متابعة بتجـــــــــــرد: أثار الإعلان عن إقامة حفل غنائي لمحمد رضمان في مصر بلبلة كبيرة في الوسط الفني والجماهيري، وسط رفض قاطع للأمر من قبل أبرز رموز الفن المصري الذين وصفوا الأمر بـ”المهزلة” وعلى رأسهم حلمي بكر.
الحفل تقيمه شركة خاصة حيث يتم توزيع تذاكره بالمجان، ورغم ذلك يروّج المنظمون أن التذاكر الخارجية تبلغ قيمتها 500 جنيه مصري بهدف تحسين صورة محمد رمضان الذي فشل في تحقيق أي نجاح جماهيري يذكره بأفلامه التي احتلت مراتب متأخرة جدًا في شباط تذاكر السينما المصرية خلال السنوات الماضية.
وهنا تطرح تساؤلات عدّة، فكيف تعطي النقابة المصرية تصريحًا بالغناء لمحمد رمضان، رغم الإنتقادات اللذاعة التي تطال أعماله واتهامه بأنه نموذج يحفذ الشباب المصري على القتل وتعاطي الممنوعات والبلطجة في الأدوار التي يقدّمها؟
كانت هذه تفاصيل خبر سقطة مدوية لنقابة المهن الموسيقية في مصر والسبب محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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