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متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد سنوات طويلة من الخصام بين النجمة المصرية أنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان، والبعد عن بعضهما ومهاجمة شقيقتها الراحلة غنوة لها بسبب الأمر، حدث الصلح بينهما في مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد، حيث ظهر للمرة الأولى في “بروفات” حفلتها المقبلة التي ستحييها في الإسكندرية.
ومن المقرر أن تحتفل أنغام مع جمهورها بألبومها الجديد “حالة خاصة جدا” يوم الأحد 17 آذار الجاري، والذي يقام في فندق راديسون بلو في الإسكندرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قطيعة سنوات.. أنغام تتصالح مع والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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