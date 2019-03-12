الحرب تشتعل مجددًا بين أصالة والإعلامية العربية

متابعة بتجــــــــــــــرد: اشتعلت حرب التصريحات بين الفنانة أصالة نصري والإعلامية فجر السعيد مجدداً، ووصلت الى مرحلة التهديد بينهما.

وبدأ الأمر بعد أن انتقدت أصالة السعيد في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، بسبب طلبها الحصول على الجنسية المصرية، ومهدّدةً إيّاها إن لم تتوقف عن اتهاماتها لها.

أمّا الأخيرة فردّت عليها بأنها في انتظار تنفيذ تهديداتها، وأقسمت أنها تتمالك نفسها وتتعامل بالعقل والرصانة حتى اللحظة الحالية، وإن لم تتراجع عما تقوله في حقها وتتوقف عن ذلك سوف تعرفها حقاً معنى “الحرب الشعواء”.