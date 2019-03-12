حلمي بكر يفتح الحرب على محمد رمضان: “ما يقدمه ليس فنًا”

متابعة بتجــــــــــــــرد: سخر الموسيقار حلمي بكر من قرار منح محمد رمضان تصريحًا لإقامة حفلة غنائية في القاهرة وتساءل حول الأغنيات التي سيغنيها في الحفل وقال: “رمضان لو تقدم للنقابة هيسقط، مين ده اللي ينجحه في لجنة اختبار الأصوات، أنا لست ضد غنائه في أعماله الدرامية طالما لها سياق درامي، لكن إقامة حفلة غنائية أمر مرفوض تمامًا، ولا أعلم لماذا وافقت النقابة على منحه تصريحًا لإقامة الحفلة”.
وأضاف: “محمد رمضان لا يصلح للغناء على المسرح، ولا أعلم من نصحه بهذه الفكرة، فما يقدمه ليس فنًا ولا يمت له بأي صلة”.
تجدر الإشارة إلى أن محمد رمضان كان قد تعرض طيلة الساعات الماضية لاتقادات ساخرة وذلك منذ إعلانه عن إقامة هذا الحفل في مصر.
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