محمد عساف يضرب موعدًا مع الجمهور في الكويت

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد النجم الفلسطيني محمد عساف لإحياء حفل غنائي ساهر في دولة الكويت.

ومن المقرر أن يلتقي عساف الجمهور في سهرة مميّزة يحييها بفندق “الملينيوم”، مساء الخميس 28 آذار/مارس الجاري، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف يعيش وحتى يومنا هذا نجاح أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها بداية موسم الصيف الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي ونسبة مشاهدة وصلت إلى ما يقارب الـ80 مليون مشاهدة.