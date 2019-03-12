بالفيديو .. ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب أبنها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، لموقف محرج على الهواء، عقب رن هاتفها الشخصى أثناء تقديمها برنامج " صبايا "، المذاع على قناة "الحياة ". وأعتذرت الاعلامية لمتابعيها عقب رن هاتفها الشخصى وقالت أن ابنها تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، لذلك حرصت على تواجد هواتفها الشخصية معها اثناء تقديم البرنامج الخاص بها، خوفا من أن يتعرض لوعكة من جديد.

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