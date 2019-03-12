بلقيس مع هذا الفنان الكبير في الكويت

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Mar 12, 2019
كشفت النجمة بلقيس انها ستحيي حفلاً غنائيًا ضخمًا في الكويت، تاريخ 4 نيسان/أبريل المقبل وتحديداً في مركز جابر الثقافي حيث يشاركها في الحفل والدها الموسيقار الكبير احمد فتحي.
وكتبت بلقيس على حسابها على انستغرام: “انتظركم في حفل من الطراز الرفيع في حبيبتي الكويت بمركز جابر الثقافي (دار الاوبرا) بحفل يجمعني مع والدي الفنان الكبير أحمد فتحي، تاريخ ٤ ابريل ٢٠١٩”.
وتابعت كاشفة ان التذاكر نفذت بمعدل 70% قبل الإعلان عن الحفل، حيث حثّت جمهورها على الاسراع في حجز اماكنهم قبل نفاذ جميع البطاقات.
وكانت بلقيس ووالدها احمد فهمي قد تشاركا الغناء بدار الاوبرا المصرية في عام 2016 وحقق الحفل حينها نجاحاً كبيراً حيث انهارت بلقيس أمام والدها والجمهور باكية، وهي تؤدّي أغنية “أمي”، مما اضطرها للتوقف عن الغناء، لتستكمل وصلتها بعد لحظات وسط تشجيع والدها ودعم الجمهور الذي استقبل تلك اللحظات الإنسانية بكثير من التفاعل والتعاطف.
نشير الى انه وقبل حفل الكويت، تلتقي بلقيس جمهورها بحفل غنائي يوم الجمعة، 15 آذار/مارس الحالي، في القريبة العالمية في دبي
نفيد بالذكر ان بلقيس أطلقت مؤخراً اغنية جديدة بعنوان “قالوا اشياء” كلمات مشاري ابراهيم، الحان متعب الفرج وتوزيع حسام كامل.
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