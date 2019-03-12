صادق الصبّاح وتيم حسن: ثنائية النجومية والتألق

أشاد صاحب شركة “صبّاح للاعلام” المنتج صادق الصبّاح بالنجم تيم حسن بعد تألقه بمسلسل “عائلة الحاج نعمان” حيث تفوق على نفسه في دور “خالد” الذي يعاني من الإصابة بإعاقة ذهنية وهلوسات تجعله يُظلم كل من حوله من زوجته الأولى وشقيقاته.

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وبهذه المناسبة، غرّد المنتج صادق الصبّاح مثنياً على أداء تيم حسن، ووصفه برفيق الدرب وقال: “النجم الصديق تيم حسن تألق بمسلسل “عائلة الحاج نعمان” لدرجة انه تفوق على نفسه ، جبل “الهيبة” لامس بعبقرية نجاحه بدور خالد، انه النجم العربي الذي يتربع على عرش النجومية بروعة التمثيل والاداء والاحترام والمهنية التي أصبحت مثال لابناء جيله والاجيال القادمة، دمت متالقا رفيق الدرب”.

لا شك في ان ثنائية تيم حسن وشركة الصبّاح، حققت نجاحات كبيرة خلال الأعوام السابقة حيث تألق “حسن” بدور “جبل” في مسلسل “الهيبة” واصبحت شخصيته ظاهرة في كل الوطن العربي. ايضاً تبشّر هذه الثنائية المميزة بأعمال قادمة ملفتة على كل المستوى العربي.

نشير ان “حسن” يصوّر حالياً مسلسل “الهيبة الحصاد” بجزئه الثالث وهو من تاليف وحوار باسم السلكا، اخراج باسم البرقاوي وانتاج شركة الصباح للاعلام. ويضم مجموعة من الممثلين منهم تيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، اويس مخللاتي وغيرهم.