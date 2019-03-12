هنا الزاهد عن أحمد فهمي: ده أهبل ولا إيه؟.. وهو: أكتر واحدة بيئة في العالم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثتْ الفنانة المصرية، هنا الزاهد، عن اللّقاء الأوّل، الذي شاهدتْ فيه خطيبها، أحمد فهمي، مشيرةً، إلى أنّها التقتْ به في "كافيه".

وأضافتْ الزاهد، خلال استضافتها مع خطيبها، أحمد فهمي، في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه إسعاد يونس، بأنّها علّقتْ على خطيبها عندما شاهدته داخل "الكافيه"، مرتديًا نظّارة شمسية، فقالت بينها وبين نفسها: "أهبل ده ولا أيه؟" وكان معه أنذاك فتاة، وبعدها أصبحتْ كلّ ما تراه تشاهد معه فتاة، ليردّ فهمي: "كلهم زي إخواتي".

وكشف أحمد فهمي، عن ردّ فعل صادم، عندما شاهد هنا الزاهد لأوّل مرّة، قبل أنْ تتطوّر علاقتهما إلى ارتباط رسميّ، قائلاً: "شاهدت واحدة لابسة فستان سواريه في كافيه فقلت دي أكتر واحدة بيئة في العالم".

وأضاف، بأنّ خطيبته لديها "باسورد" الموبايل الخاصّ به، وحسابه على إنستغرام، مشيرًا، إلى أنّها في أوّل لقاء لهما قبل تطور علاقتهما إلى حبّ، ثمّ ارتباط رسمي، قالت له: "إزاي مش عندك حساب على إنستغرام"، لتقرّر بعدها عمل له حساب رسميّ له، وتحفظ الباسورد الخاصّ به، بجانب معرفتها باسورد الهاتف الخاصّ به.

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وتشارك هنا أحمد فهمي، في مسلسل "الواد سيد الشحات"، والمقرّر عرضه في رمضان 2019.

ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتّصلة، ويشارك فيه عدد من النّجوم، كضيوف شرف.