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إليكِ أغلى خواتم خطوبة النّجمات.. ثمن خاتم ماريا كاري خياليّ!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في هوليوود، تتجاوز أسعار خواتم الخطبة ملايين الدولارات، كما تأتي مصنوعة من الذّهب، والألماس، والأحجار الفاخرة. ومع إعلان النجمة جنيفر لوبيز خطبتها، ونشر صورة خاتمها على إنستغرام، حان الوقت لتتعرّفي على أغلى وأجمل خواتم الخطبة، التي حصلت عليها أشهر نجمات هوليوود.

خاتم جنيفر لوبيز من خطيبها أليكس رودريغيز

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إنّها الخطبة الخامسة لجنيفر لوبيز، فقد سبق أنْ ارتبطت بكلّ من أوجاني نوا، وكريس جاد، وبن أفليك، ومارك أنتوني.

ويأتي خاتمها هذه المرّة مزينًا بحجر ضخم من الألماس الفاخر، عيار 15 قيراطًا، ثمنه نحو 1.5 مليون دولار.

خاتم بيونسيه من زوجها جاي زي

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يأتي هذا الخاتم بحجرة ألماس ضخمة عيار 18 قيراطًا، وهو من توقيع علامة المجوهرات الفاخرة، لورين شوارتز، ويبلغ سعره 5 مليون دولار.

خاتم ميلانيا من زوجها دونالد ترامب

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يأتي هذا الخاتم بحجرة ألماس ضخمة، عيار 12 قيراطًا، ويبلغ سعره 3 ملايين دولار، وحصلتْ عليه ميلانيا في سنة 2004.

خاتم إليزابيث تايلور من زوجها الثالث مايك تود

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يأتي هذا الخاتم بحجرة ألماس ضخمة، عيار 29.4 قيراطًا، أما سعره فيصل إلى 6 ملايين دولار.

خاتم إليزابيث تايلور من زوجها الأول ريتشارد بيرتون

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إنّه خاتم الخطوبة الأكثر شهرة في هوليوود، فهو يأتي بحجرة ألماس Asscher عيار 33.19 قيراطًا، وقد سُميتْ لأوّل مرّة باسم مالكها السّابق Krupp Diamond ، ثمّ أصبحتْ تُسمّى Elizabeth Taylor Diamond، ويبلغ سعره 8.8 مليون دولار.

خاتم ماريا كاري من خطيبها السابق جيمس باكر

ccaeadd9dc.jpgبالنسبة للنجمة التي اعتادتْ على الألماس الفاخر، قدّم لها خطيبها السّابق المليونير، جيمس باكر، خاتمًا فاخرًا من الألماس عيار 35 قيراطًا، أما سعره فلا يقلّ عن 10 ملايين دولار. تقول الشّائعات، إنّه بعد انفصال الثنائيّ، احتفظتْ به النجمة من توقيع ويلفريدو روسادو.

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خاتم كيم كارداشيان من زوجها كيني ويست

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بعد ارتباطها السّابق بكلّ من دامون توماس، وكريس همفريز، ارتبطتْ نجمة برامج الواقع بنجم الراب كيني ويست، وحصلتْ على خاتم ألماس 15 قيراطًا وهو من توقيع علامة المجوهرات، لورين شوارتز، ويبلغ سعره 8 ملايين دولار.

خاتم باريس هيلتون من خطيبها الأول باريس لاتسيس

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يبلغ عيار خاتم الألماس 25 قيراطًا، أما سعره فيصل إلى 4.7 مليون دولار.

خاتم باريس هيلتون من خطيبها الثاني كريس زيلكا

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يبلغ عيار خاتم الألماس 20 قيراطًا ، وسعره 2 مليون دولار.

خاتم غريس كيلي من زوجها الأمير رينييه الثالث ملك موناكو

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يبلغ عيار خاتم الألماس هذا 10.47 قيراطا وهو من توقيع علامة كارتييه، أما سعره فيقدّر بمبلغ 4.6 مليون دولار.

خاتم بليك لايفلي من زوجها الممثل ريان رينولدز

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يبلغ عيار خاتم خطوبة الممثّلة الشّابّة 12 قيراطًا، ويتميّز بشكله البيضاويّ الجميل، أما سعره فيبلغ 2.5 مليون دولار.

خاتم جينيفر أنيستون من خطيبها السابق جاستن ثيروكس

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لا يقلّ عيار خاتم جنيفر أنيستون عن 10 قيراطًا، كما أنّ سعره لا يتجاوز مليون دولار.

 

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