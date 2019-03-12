شكرا لقرائتكم شاهد.. حفيدة أم كلثوم تصدم لجنة تحكيم "غوت تالنت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمة كبرى تلقتها لجنة تحكيم برنامج "أرب غوت تالنت" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" وذلك في حلقة السبت، حينما أطلت متسابقة فوجئ الجميع بكونها حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم.

القصة بدأت بظهور المتسابقة سناء نبيل التي أكدت أنها تغني من عمر 9 سنوات، حيث كانت تحيي حفلات المدرسة، وحينما استمع والدها إلى صوتها قرر مساندتها، حيث اصطحبها إلى الموسيقار سليم سحاب الذي تولى منذ ذلك الحين تدريبها ومتابعتها، كما أنها تدرس في الوقت الحالي بمعهد الموسيقى العربية بعدما صار الغناء هو كل حياتها.

Advertisements

وعلى المسرح وجه أحمد حلمي سؤاله إلى المتسابقة عما إذا كان هناك شخص بالعائلة يغني أو أحبت الغناء بسببه، فأجابته قائلة: "أخت جدتي.. مشهورة هي"، وحينما سألها حلمي: "مين؟"، أجابت: "أم كلثوم"، ما تسبب في صدمة اللجنة.

وقبل أن تنطلق المتسابقة في الغناء، أخبرتها نجوى كرم بأن كونها من سلالة أم كلثوم فهذا يعني أنها ستقدم أداء مميزا للغاية، وهو ما وافق عليه الحضور.

ونال الأداء الذي قدمته سناء نبيل إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، وبعد انتهائها سألها حلمي عن عمرها، فأخبرته أن عمرها 16 عاما، وتأهلت المتسابقة إلى مرحلة التصفيات النهائية.