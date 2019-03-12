الفنان محمد لطفي ينضم لأسرة فيلم "تصفية حساب"

تعاقد الفنان محمد لطفي على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبد الباسط، الذي من المقرر بدء تصويره في أول إبريل المقبل، حيث يستكمل المخرج المعاينات والتحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم الذي سيضم عددا كبيرا من الأبطال.

ويأتي انضمام "لطفي" لشركة "فيلم اوف ايجيبت" ليكون العمل الثاني الذي يجمعهم بعد مشاركته في بطولة فيلم "سوق الجمعة" 2018.

وفيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي ومحمد لطفي ونجلاء بدر وتأليف مصطفى حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط وإخراج أحمد عبدالباسط.

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