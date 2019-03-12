شكرا لقرائتكم خبر عن "مين فيهم أقوى؟".. شيكو يتحدى نظرة البومة فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البومة هى الطائر الوحيد الذى يستطيع النظر بكلتا عينيه إلى هدف واحد، حيث تتميز بالنظرة الثاقبة، وحاول الفنان شيكو الدخول فى تحدى من نوع خاص مع نظرة البومة القوية.

ونشر الفنان شيكو صورة له وهو يحمل طائرة "البومة" على ذراعه، ويحاول تحدى البومة من خلال التركيز والتدقيق فى الصورة خلال النظر إلى الكاميرا وهو ما حدث من البومة أيضا لتبدو الصورة وكأنها حالة تحدى، معلقا عليها قائلا: "طيور غاضبة".

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الفنان شيكو يظهر فى صورة جديدة متحديا نظرة البومة

يذكر أن الفنان شيكو يستعد لموسم شهر رمضان المقبل، بمسلسل "اللعبة" مع الفنان هشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.