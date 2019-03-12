شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة 36 من مهرجان المسرح العربى وتكريم أحمد حلمى وماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فعاليات الدورة الـ 36 من مهرجان المسرح العربى " زكى طليمات " والذى تنظمه اكاديمية الفنون برئاسة الدكتور اشرف ذكى لطلاب المعهد العالى للفنون المسرحية، ويحمل شعار " صدق حلمك .. تتصدق " وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 12 مارس على مسرح على على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويستمر حتى الاثنين 25 مارس .

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن المهرجان أحد مسارات الحراك الفنى فى مجال المسرح والتى تتيح لطلاب المعهد العالى للفنون المسرحية الفرصة للتعبير عن أنفسهم والاعلان عن توجهاتهم وإلقاء الضوء على آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم، إلى جانب اكتساب المهارات العملية اللازمة والمكملة للدراسة الاكاديمية .

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من جانبه، قال رئيس أكاديمية الفنون، إن الفعاليات تضم 12 عرضاً من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار افضل العروض، تتكون من الدكتور محمد أبو الخير، الدكتور أسامة أبو طالب، الدكتور نبيل الحلوجى، المخرج أحمد شفيق، الفنان محمد رياض، المؤلف وليد يوسف.

وأشار إلى أن حفل الافتتاح يتضمن فقرة فنية لأوركسترا النفخ والايقاع بقيادة المايسترو احمد الحناوي يليه عدد من عمداء المعهد السابقين هم المخرج الدكتور جلال الشرقاوى، المؤلف الدكتور فوزى فهمى، الدكتور سمير أحمد، الدكتور جلال حافظ، الكاتب المسرحى الدكتور أحمد سخسوخ، الدكتور حسن عطية، الدكتور عبد الناصر الجميل، الدكتور عبد المنعم مبارك الى جانب خريجى دفعة عام 2002 منهم الفنانة مروة عبد المنعم والمخرج خالد حسونة مع مجموعه من النجوم خريجى الاكاديمية منهم احمد حلمى وماجد الكدوانى.