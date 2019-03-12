بصور قديمة ودعاء.. خالد سليم يحيى الذكرى الأولى لوفاة والده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الكبير خالد سليم، الذكرى الأولى لوفاة والده، وذلك بنشر صور قديمة لوالده فى فترة شبابه، مرفقا الصور بدعاء له. وقال خالد سليم فى ذكرى وفاة والده "الذكرى الأولى لوفاة والدى.. الله يرحمه ويسكنه الجنة.. مرت سنة على فراقك يا أبويا.. أسألكم الدعاء.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله".

خالد سليم

ذكرى وفاة والد خالد سليم Advertisements

والد خالد سليم

وفاة والد خالد سليم وكان النجم خالد سليم تعرض لوعكة صحية، أدخلته المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، وكان ذلك السبب وراء اختفائه فى الأيام الماضية عن السوشيال ميدياً أو الظهور فى الأحداث العامة، وطمأن خالد سليم جمهوره على حالته الصحية بعدما نشر صورته فى المستشفى وعلق عليها "قدر ولطف..الحمد لله".

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