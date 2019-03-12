شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى وأسامة الرحبانى ضيفا شيرين سليمان على "الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان المطربة والفنانة اللبنانية هبة طوجي يوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة مساء ، للحديث عن بدايتها و كيفية دخولها المجال الفني وأحدث أغانيها وتجاربها في المسرح ووصولها لعرض أحدث مسرحياتها (رواية احدب نوتردام) علي المسارح العالمية .

كما يحل الموسيقار الكبير أسامة الرحباني أيضا ضيفا علي البرنامج للحديث عن اكتشافه لـ هبة طوجى وأعماله القادمة معها .

يذكر أن برنامج "عين" يذاع على قناة الحياة يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الـ11 مساء، ويعاد الثلاثاء والأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا والخميس والجمعة الساعة الخامسة مساء والسبت الساعة الثالثة صباحا.