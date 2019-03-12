شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح يبحث التعاون مع مدير هيئة الشباب بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى مع الأستاذ عبد الرحمن المطيري المدير العام للهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، لبحث سبل تعاون مسرحي بين الهيئة والمهرجان، علي أن يتم توقيع بروتوكول تعاون وشراكة مسرحية خلال الدورة الرابعة من المهرجان الذي سينطلق يوم 1 ابريل وحتي 7 من نفس الشهر .

جاء اللقاء علي هامش تواجد الغرباوي بمهرجان أيام المسرح للشباب كعضو لجنة تحكيم، وحضر اللقاء الفنان عبد الله عبد الرسول رئيس المهرجان الذي سيكون أحد ضيوف الدورة الرابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .

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مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى أو دولى يختص بالشباب على أرض سيناء، وتحديدا بشرم الشيخ مدينة السلام فى احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحى والثقافى والفنى لمحافظة جنوب سيناء من خلال إستقطاب كل نجوم العالم ليجتمعون على أرض مصرنا الحبيبة فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح أفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفياً سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .