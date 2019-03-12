دنيا بطمة توجه رسالة حب لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجهت المطربة المغربية دنيا بطمة، رسالة حب لزوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

ونشرت "دنيا" صورة لها رفقة زوجها خلال تواجدهما في ألماني، وعلقت: "الله لا يحرمني منك ولا من وقفتك بجنبي، شكرا على كل شيء".

يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.