دنيا بطمة توجه رسالة حب لزوجها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
وجهت المطربة المغربية دنيا بطمة، رسالة حب لزوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.
ونشرت "دنيا" صورة لها رفقة زوجها خلال تواجدهما في ألماني، وعلقت: "الله لا يحرمني منك ولا من وقفتك بجنبي، شكرا على كل شيء".
يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.
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