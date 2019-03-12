كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 11:51 صباحاً -

مجدي شطة يهاجم هاني شاكر Advertisements في واقعة غريبة هاجم مطرب المهرجانات مجدي شطة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وذلك على إثر حصول الفنان محمد رمضان على تصريح بإقامة حفل غنائي في نهاية آذار (مارس) الجاري. وقال شطة في تصريحات صحافية: “محمد رمضان أخد تصريح بالغناء بفلوسه.. لكن إحنا غلابة ونقيب الموسيقيين مش راضي يدينا تصريح بالغناء في الحفلات علشان إحنا مش لينا ظهر”. وأضاف: “هاني شاكر مش بيحبني علشان كده مش راضي يطلعلي تصريح أعمل حفلة وأنا مش هاعمل حفلات لحد ما آخد التصريح منه، بس مش هابطل أغني في الأفراح ولا الفيديوهات”.

وكان نقيب الموسيقيين قد هاجم مطربي المهرجانات حمو بيكا ومجدي شطة وأكد عدم إعطائهما أي تصاريح لهما لإقامة أي حفلات مهما كان الأمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجدي شطة يهاجم هاني شاكر: “محمد رمضان أخد تصريح الغناء بفلوسه.. لكن إحنا غلابة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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