إياد نصار يدافع عن الفنان محمد الشرنوبي.. ولمن قال: “ما تهاجمش أحلام غيرك كمبرر لكسلك”؟

بعد الهجوم الذي شُن على صوت الفنان محمد الشرنوبي بعد طرحه ألبومه الجديد “زي الفصول الأربعة”، خرج الفنان الأردني إياد نصار للدفاع عن زميله.

نشر نصار على حسابه الخاص بفايسبوك صورة للشرنوبي، وعلق عليها بقوله: “الشرنوبي ممثل شاطر ومجتهد بينجح وبيخفق زي أي فنان.. في “أفراح القبة” كان رائع.. وكمغني عنده حالة بحث تحترم.. لو محبط ومش عارف تحلم ماتهاجمش أحلام غيرك كمبرر لكسلك”.

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وتلقى إياد تعليقات عديدة تؤكد أن ما يمر به الشرنوبي هو حالة غير عادية من الهجوم والانتقادات لا سابق لها.

وكان الشرنوبي قد واجه العديد من الانتقادات فور طرح ألبومه “زي الفصول الأربعة”، حيث ظهر صوته به بعض الكسرات الموسيقية نتيجة أخطاء أثناء التسجيل.