- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 11:51 صباحاً -
بعد الهجوم الذي شُن على صوت الفنان محمد الشرنوبي بعد طرحه ألبومه الجديد “زي الفصول الأربعة”، خرج الفنان الأردني إياد نصار للدفاع عن زميله.
نشر نصار على حسابه الخاص بفايسبوك صورة للشرنوبي، وعلق عليها بقوله: “الشرنوبي ممثل شاطر ومجتهد بينجح وبيخفق زي أي فنان.. في “أفراح القبة” كان رائع.. وكمغني عنده حالة بحث تحترم.. لو محبط ومش عارف تحلم ماتهاجمش أحلام غيرك كمبرر لكسلك”.
وتلقى إياد تعليقات عديدة تؤكد أن ما يمر به الشرنوبي هو حالة غير عادية من الهجوم والانتقادات لا سابق لها.
وكان الشرنوبي قد واجه العديد من الانتقادات فور طرح ألبومه “زي الفصول الأربعة”، حيث ظهر صوته به بعض الكسرات الموسيقية نتيجة أخطاء أثناء التسجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يدافع عن الفنان محمد الشرنوبي.. ولمن قال: “ما تهاجمش أحلام غيرك كمبرر لكسلك”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.