كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 11:51 صباحاً -

سما المصري أثارت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري الجدل مجدداً بردها الجريء على اسئلة متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements فقد طرح عليها أحدهم السؤال التالي : “عمرك حد باس رجليكي قبل كدة؟” فأجابت سما: “كتير”. ليسألها شخص آخر: “ما هو إحساسك عندما يبوس الشخص رجليكِ؟” فردت بثقة : “متعة طبعاً”. جواب سما المصري اثار الجدل على الرغم من ان متابعينها تعودوا على جرأتها وتضمنت المحادثة الكثير من التصريحات ومنها أنها في حال تزوجت من رجل ستشمح له بأن يلتقط صور مثيرة للجدل لها بنفسه.

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل صادمة.. فنانة مصرية تشعر بالمتعة عندما يقبّل الرجل قدميها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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