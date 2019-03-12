شاهدوا فرح يوسف بين أحضان حبيبها وانتقادات واسعة

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 11:51 صباحاً -
فرح يوسف فنانة سورية بدأت مشوارها الفني منذ الصغر، لكنها لم تكتسب شهرة واسعة ويتعرف عليها الجمهور العربي، إلا بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “أراب آيدول”، والذي وصلت فيه إلى النهائيات.
منذ العام 2016 تعيش فرح يوسف علاقة عاطفية مع شاب من الجنسية الفنزويلية، وهو مقيم في أميركا حيث هي تقيم أيضاً.
وقد شاركت يوسف متابعيها مقطع فيديو مع خطيبها وهما في السيارة ونالت انتقادات واسعة حيث اتهمها البعض بالسكر
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