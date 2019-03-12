ستيف هارفي يقارن بين هوليوود ودبي.. ايهما يحب اكثر؟

ستيف هارفي في دبي Advertisements

ظهر مقدم البرامج الأميريكي الشهير ستيف هارفي في جلسة حوارية في مهرجان لينكس دبي حاوره فيها علي الجابر، المدير العام لقنوات إم بي سي.

قد تحدث هارفي عن الهبة الإلهية التي يمتلكها والمتمثلة بقدرته على المرح وخلق المواقف المضحكة: “الكوميديا هي المهنة الوحيدة التي لا تدرس في مدرسة، وهي هبة من الخالق ولدت معي، أشعر بها ف داخلي، أفهمها وأعيش تفاصيلها، وهي مصدر رزقي، وتدر علي الكثير من المال”.

وتحدث هارفي عن حبه لدبي، وكيف يشعر بالأمان بقوله: الثقافة هنا مختلفة ولكني أحترمها وأحب دبي ويلفتني تنوع الجنسيات فيها، وانخفاض معدل الجريمة، خاصة وأن الشعور بالأمان من أهم مقومات الحياة وميزة دبي أنها توفر هذا الأمر”، وتابع بأسلوبه الكوميدي: “أعيش في هوليوود ولكنني لا أجدها جميلة، الحياة هناك ليست بهذه السهولة، وفيها الكثير من المخاطر والمجازفات”.