شاهدوا قبلة زوج ديمة بياعة الرومنسية لها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

قبلة زوج ديمة بياعة لها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

دائماً ما تشارك الممثلة السورية ديمة بياعة الجمهور صوراً وفيديوهات من حياتها الخاصة وتحديداً مع زوجها أحمد الحلو تعكس الحياة السعيدة التي يعيشانها.



وبالأمس شاركت بياعة المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الحلو وهما يقضيان وقتاً ممتعاً في إحدى السهرات، فبديا وهما منسجمان ويغنيان بطريقة عفوية، إلا أن أكثر ما لفت المتابعون هي القبلة الرومنسية التي طبعها الحلو على خدّ بياعة.



يذكر أنّ ديمة بياعة كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل “سلاسل دهب” الذي تجسِّد فيه شخصية “زكية” ضرة “دهب” الذي تؤديه الممثلة السورية كاريس بشار التي تتحالف معها ضد زوجهما وهو من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، ومن إخراج إياد نحّاس.