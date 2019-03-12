إيناس الدغيدي تعاني من آلام قوية وتستعين بجهاز طبي.. ماذا قالت عن خالد يوسف!

نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة من حفل عيد ميلاد الفنانة المصرية يسرا وظهرت المخرجة إيناس الدغيدي وهي تضع حول رقبتها جهازاً طبياً، بسبب معاناتها منذ فترة مع آلام في فقرات الرقبة.

ويبدو ان ايناس تعاني من فترة مع هذه الاوجاع مما اجبرها على الاستعانة بطوق لرقبتها التي يعمل على تليين الرقبة واراحتها.

وكانت بوسي قد علقت على الصورة التي نشرتها : “كل سنه ويسرا وايناس غالين اصحاب مدي الحياة”

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يسرا في عيد ميلادها