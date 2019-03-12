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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مارس 2019 11:51 صباحاً -
نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة من حفل عيد ميلاد الفنانة المصرية يسرا وظهرت المخرجة إيناس الدغيدي وهي تضع حول رقبتها جهازاً طبياً، بسبب معاناتها منذ فترة مع آلام في فقرات الرقبة.
ويبدو ان ايناس تعاني من فترة مع هذه الاوجاع مما اجبرها على الاستعانة بطوق لرقبتها التي يعمل على تليين الرقبة واراحتها.
وكانت بوسي قد علقت على الصورة التي نشرتها : “كل سنه ويسرا وايناس غالين اصحاب مدي الحياة”
يسرا في عيد ميلادها
يسرا في عيد ميلادها
يسرا في عيد ميلادها
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس الدغيدي تعاني من آلام قوية وتستعين بجهاز طبي.. ماذا قالت عن خالد يوسف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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