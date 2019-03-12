بلقيس تغني إلى جانب والدها في الكويت.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحيي النجمة بلقيس حفلًا غنائيًا كبيرًا في الكويت يوم 4 نيسان/أبريل المقبل بمركز جابر الثقافي في الكويت بمشاركة والدها الفنان الكبير أحمد فتحي.

ومن المقرر أن تقدّم بلقيس خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وقد أعلنت عن الأمسية المنتظرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “انتظركم في حفل من الطراز الرفيع في حبيبتي الكويت بمركز جابر الثقافي (دار الاوبرا) بحفل يجمعني مع والدي الفنان الكبير أحمد فتحي تاريخ ٤ ابريل ٢٠١٩ ماشالله التذاكر خلصت بنِسَبة ٧٠٪؜ قبل الإعلان عن الحفل”.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس ستحيي خلال الأيام المقبلة سلسلة حفلات بين دبي، أبو ظبي والكويت.