شيرين عبد الوهاب تطير إلى البحرين – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحيي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا ساهرًا ضمن فعاليات “مهرجان ربيع الثقافة”.

ومن المقرر أن تلتقي شيرين الجمهور في البحرين مساء 14 آذار/مارس الجاري حيث ستقدّم باقة من أجمل أغاني أرشيفها الفني.

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة إلى محبّيها في البحرين أعربت فيها عن حماسها للقائهم فكتبت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “جمهور البحرين.. هكون معاكم يوم الخميس 14 مارس ضمن فعاليات مهرجان”.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال شيرين الفنية كان ألبوم “نسّاي” ويتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.