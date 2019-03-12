مالوما يحلق في الصدارة العالمية!

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل النجم الكولومبي العالمي مالوما تحقيق مشاهدات قياسية بكليبه الجديد HP والذي طرحه مؤخرًا. وتخطى العمل الـ35 مليون مشاهدة بعد 10 أيام على طرحه عبر قناة مالوما على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. ويتصدّر العمل منذ إطلاقه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في عدد كبير من بلدان العالم. تجدر الإشارة إلى أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام. Advertisements لمشاهدة فيديو كليب HP:

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