متابعة بتجـــــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية ماريا كاري فيديو كليب جديد لأغنية A No No عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير. الأغنية يتضمنها ألبوم ماريا كاري Caution والذي أطلقته منذ فترة عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وحقق كليب A No No مليوني مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة على إتاحة عرضه إلكترونيًا. لمشاهدة فيديو كليب A No No:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أحدث كليبات ماريا كاري A No No – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.