متابعة بتجـــــــــــــرد: صوّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة حلقة خاصة من برنامج “عائشة شو” لصالح فضائية “القاهرة والناس” المصرية.
ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها من كواليس تصوير البرنامج، حيث وعدت الجمهور بحلقة استثنائية جدًا تتطرق فيها إلى مواضيع جديدة تتحدّث عنها للمرّة الأولى.
ومن المقرر عرض الحلقة في الفترة المقبلة على أن تعلن شاشة “القاهرة والناس” عن موعد ذلك في وقت لاحق.
الجدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان كليب أغنية “مبروك لقلبي” الذي حقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تعد الجمهور باطلالة استثنائية.. إليكم التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.