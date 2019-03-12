كارول سماحة تعد الجمهور باطلالة استثنائية.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: صوّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة حلقة خاصة من برنامج “عائشة شو” لصالح فضائية “القاهرة والناس” المصرية.

ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها من كواليس تصوير البرنامج، حيث وعدت الجمهور بحلقة استثنائية جدًا تتطرق فيها إلى مواضيع جديدة تتحدّث عنها للمرّة الأولى.

ومن المقرر عرض الحلقة في الفترة المقبلة على أن تعلن شاشة “القاهرة والناس” عن موعد ذلك في وقت لاحق.

الجدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان كليب أغنية “مبروك لقلبي” الذي حقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.