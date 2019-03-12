إليكم تفاصيل عودة “هيك منغني” مع مايا دياب كاملةً

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد أن حقّق نجاحات باهرة في مواسم عدّة سابقًا، إنتظر الجمهور عودة برنامج “هيك منغني” مع النجمة اللبنانية مايا دياب لسنوات، وهو يعود من جديد عبر شاشة MTV ليزيّن مساء كل أحد بأجواء فنية طربية ورومانسية وغيرها.

ستترقّبون عودة مايا إلى شاشة MTV في “هيك منغنّي” الذي سيعرض كل أحد وسيبدأ عرضه مساء الأحد 17 آذار/مارس الجاري بعد نشرة الأخبار المسائية. ستطلّ دياب، وكعادتها، بـ “لوكات” لافتة جدًا ومميزة تشبهها.

وسيشهد البرنامج بعض التعديلات في الديكور الذي سيرافَق بإضاءة مميزة جدًا، كما تنتظر المشاهدين ألعابٌ جديدة، علمًا أن “هيك منغنّي” قائم على مجموعة من الألعاب الموسيقية في سبيل الترفيه عن طريق الموسيقى والغناء، برفقة فرقة موسيقية حيّة في كل حلقة.

يبقى أن نقطة قوّة “هيك منغنّي” تكمن في أنه برنامج تلفزيوني قادر على منافسة النوادي والملاهي الليلية ببرنامج موسيقي غنائي مميّز وفرقة موسيقية محترفة.

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والجدير بالذكر أن ضيوف الحلقة الأولى التي تشاهدونها مساء الأحد المقبل هم الأخوين شحادة، بلال ورواد وغيرهم من الفنانين. وتجدون صور الحلقة الأولى، إضافة إلى إطلالة دياب فيها، عبر الصور المرفقة.

“هيك منغني” من إخراج كميل طانيوس أما تنفيذ الإنتاج فيحمل توقيع كارلا عاد شاهين.