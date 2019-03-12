زيدان يعد بتغييرات في ريال مدريد

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن نادي ريال مدريد انه عين زين الدين زيدان مدربا للفريق بعد إقالة سانتياغو سولاري فيما وعد المدرب الفرنسي بإجراء تغييرات شاملة بعد انهيار موسم بطل اوروبا في غضون أسبوع واحد فقط.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو برنابيو عقب توقيعه على عقد حتى حزيران 2022 “ستتغير الامور على الاصعدة كافة، يجب ان نغير الامور من أجل السنوات المقبلة” ما يزيد من احتمالات اجراء تغيير شامل في التشكيلة.

واضاف “الشيء المهم الان هو انني عدت ولا يزال هناك ما يكفي من الوقت للحديث ومعرفة ما نحتاج القيام به، حتى الان هذه ليست مشكلة، لدينا 11 مباراة مقبلة”.