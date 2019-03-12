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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على افتتاح مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.. وتكريم وفاء طربيه مغلقة
متابعة بتجــــــــــــرد: افتتح مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة دورته الثانية، على مسرح كازينو لبنان، تخلله إطلاق النسخة الاولى لمهرجان بيروت الدولي لسينما الطفل والعائلة وتكريم الممثلة وفاء طربيه.
واعربت طربيه عن تقديرها للوفاء لمسيرتها المهنية في القطاع الذي قدمت له الكثير، متمنية أن “يعزز دور المرأة وحضورها كونها ليست نصف المجتمع بل المجتمع بأسره”.
واسترجعت “أجمل الذكريات التي طبعت سجلها الحافل بالنجاحات، معولة على صدق النوايا والجهود للنهوض بالثقافة” وقالت “كل ما قدمته خلال 60 عاما في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، أغناها بمحبة الجمهور ووفائه”.
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