بالفيديو .. هنا الزاهد تصور أحمد فهمى بالكلسون وتصفة بالحرامى .. وفهمى يقلد صوتها الرجولى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشف الفنان أحمد فهمي عن علاقتة بخطيبتة النجمة هنا الزاهد وكيف وقع فى غرامها ودفاع عائلته عنها والوقوف بجانبها كما أعلن عن موعد زواجهما.. وسرد العديد من المواقف الكوميدية التى تعرضا لها فى المحلات والمطاعم العامة.

وقال فهمي، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة" مع خطيبته الفنانة الزاهد، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة "dmc": "مرة كنا في كافيه وجُم 3 بنات عشان يتصوروا معايا، وهنا كانت بتلعب بابجي على الموبايل، وواحدة قربت منّي وقالت نبعتلك الصورة ولّا شو، وهنا لما بتتنرفز صوتها بيقلب، وهي عندها نبرة".

وانفجرت الفنانة هنا الزاهد ضاحكة على تقليد أحمد فهمي لصوتها بعد عصبيتها في الكافيه، خلال حديث إحدى المعجبات معه.

وعن موعد زفافهما أكد أحمد فهمى انة سوف يكون قريب، عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه في رمضان المقبل والذى تقوم هنا الزاهد بالمشاركة معة فى بطولة المسلسل.

"الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي هنا الزاهد ومحمد عبد اارحمن كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

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وكشف فهمى عن قيام والده بمقاطعتة والخناق معة بسبب قيامه بالتعصب على خطيبتة هنا، واكد فهمى ان عائلتة جميعاَ يقفون فى صف هنا ويحبونها جداَ، مشيرًا إلى أن الفنان أكرم حسني من أقرب الشخصيات إليه وهو مَن شجعه على الارتباط بهنا.

كما كشفت هنا عن عصبية خطيبها وقيامة بالخناق وشتيمة متابيعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذكر اثناء قيامهما بالعشاء ذات مرة فى احد المطاعم، قامت سيدة عجوز بسؤالها عن حقيقة ارتباطها بالفنان احمد فهمى، ونصحتها بعدم الارتباط بة لكثرة زواجه باخريات، مما اغضب فهمى وعزمة على الخناق والتشاجر معها.

كما كشفت عن بعض المواقف الكوميدية وقيامها بتصوير "فهمى"،عقب نومة داخل احدى السينمات اثناء قيامهما بمشاهدة احد الافلام.

وايضاً تصويره بـ"الكلسون" اثناء قياسة وشرائة الملابس من احدى المحلات الكبرى ، ووصفت شكلة بالحرامى ، ورد عليها فهمى والله خايف يطردونى